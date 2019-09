Hoornse vondeling Daniël (9) zoekt biologische ouders: "Het doet hem veel verdriet"

HOORN - De inmiddels 9-jarige Daniël werd op 11 maart 2010 ten vondeling gelegd bij een huisartsenpraktijk in Hoorn. Nu, negen jaar later, is hij samen met zijn adoptie-ouders op zoek naar zijn biologische ouders.

Daniël werd in 2010 als pasgeboren baby te vondeling gelegd bij huisartsenpraktijk Dubloen, gewikkeld in een slaapzakje in een doos. Een huisarts trof het jongetje huilend aan en zag toen gelijk dat hij niet ouder was dan een dag. Hij voelde koud aan, maar was gezond.

Flyers uitdelen in praktijken

Destijds werd een oproep gedaan of iemand de ouders kende, maar ze werden nooit gevonden. De toenmalige burgemeester gaf hem zijn naam en uiteindelijk werd Daniël geadopteerd.

Nu, ruim 9 jaar later, heeft Daniël zelf aangegeven dat hij zijn biologische ouders wil zoeken. Zijn adoptie-ouders zijn daarom een flyer-actie gestart bij de huisartsenpraktijken in Hoorn. Zo ook bij de praktijk Dubloen, waar hij destijds werd gevonden.

Herinneringen

"Zijn adoptieouders kwamen langs om te vragen of ze de flyers mochten verspreiden. Natuurlijk mag dat", vertelt een medewerkster van de praktijk aan NH Nieuws.

Bekijk hieronder het verslag dat NH Nieuws destijds maakte



De zoektocht brengt herinneringen terug uit 2009. Het is in Hoorn inmiddels het gesprek van de dag. "Het komt inderdaad wel weer allemaal even naar boven. Ik was er ook bij die dag, negen jaar geleden”, vervolgt de medewerkster.

'Het gaat goed met Daniël'

Met de inmiddels 9-jarige Daniël gaat het goed, schrijven zijn adoptie-ouders in de oproep. "Hij wil heel erg graag meer weten over zijn biologische familie en vooral over zijn biologische ouders. Juist omdat hij helemaal niets van zijn achtergrond weet. Het gaat goed met hem, maar dát doet hem ontzettend veel verdriet."