Texelaar (38) krijgt taakstraf voor het stiekem filmen in pashokjes

DE COCKSDORP - De 38-jarige C. J. uit de Cocksdorp is door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur - waarvan 40 uur voorwaardelijk - voor het stiekem filmen van mensen in pashokjes, openbare toiletten en kleedruimten in Alkmaar. Daarnaast wordt hem verweten dat hij het materiaal in zijn bezit had.

Hiermee is de rechter meegegaan met de eis van het Openbaar Ministerie.

De Texelaar maakte de beelden begin mei vorig jaar in een winkelgebied in Alkmaar. Hij heeft spijt van zijn actie. Dat zegt zijn advocaat Elwin Boskma. "Hij heeft zich nooit gerealiseerd wat de consequenties en effecten konden zijn."

De camera zat verstopt in een boodschappentas. De man leek, volgens bij hem thuis gevonden foto's, vooral geïnteresseerd in billen en benen. Zelf verklaarde hij alleen de omgeving te hebben willen filmen. J., die bekende dat de beelden op zijn computer stonden, krijgt een proeftijd van twee jaar. Hij weet nog niet of hij in hoger beroep gaat.