Terugkijken: Indrukwekkend eerbetoon aan Fernando Ricksen bij AZ

ALKMAAR - Als ex-speler van AZ werd de vandaag overleden Fernando Ricksen tijdens zijn strijd tegen ALS meerdere keren geëerd door de supporters. Bekijk hieronder terug hoe de fans hem een hart onder de riem staken.

Ricksen kwam tussen 1997 en 2000 maar liefst 105 wedstrijden uit voor de club uit Alkmaar.

Op 17 januari 2015 liep Ricksen een ereronde in de rust van de wedstrijd tussen AZ en FC Dordrecht.



Lees ook: Oud-AZ-speler Fernando Ricksen (43) overleden na slopende strijd tegen ALS

Ook tijdens de eerste wedstrijd van dit seizoen was er een mooi gebaar voor Ricksen in het AFAS Stadion. Op 4 augustus tegen Fortuna Sittard, de club waar hij zijn carrière begon, werd Ricksen in de twaalfde minuut gesteund door supporters van beide clubs.