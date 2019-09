Politie doet oproep aan publiek na liquidatie advocaat: "Alle info kan ons helpen"

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie vraagt iedereen die mogelijk wat weet over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum dit te melden. Woordvoerder Rob van der Veen doet die oproep in het opsporingsprogramma Bureau NH. "Al heb je maar een klein beetje info, het kan voor ons al heel belangrijk zijn."

Vanochtend werd de 44-jarige Wiersum doodgeschoten aan de Imstenrade in de Amsterdamse wijk Buitenveldert, vlakbij zijn eigen huis. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi.

"Vreselijk, je wordt er stil van", aldus Van der Veen. "Echt een nieuwe dimensie in het criminele geweld. Iemand die gewoon zijn werk doet en dan nu sneuvelt. We moeten uitzoeken wat er gebeurd is, en wie de schutter is. Daar hebben we het publiek bij nodig."

Signalement

Het signalement van de schutter luidt: man, tussen de 16 en 20 jaar, slank, ongeveer 1 meter 75 en gekleed in een zwarte hoodie. Hij is na de liquidatie te voet gevlucht en tot op heden ontbreekt elk spoor.

De politie roept iedereen op om zich te melden als ze informatie hebben. "Bijvoorbeeld mensen met een dashcam, die rond 7.30 uur in de omgeving zijn geweest. Mogelijk is er iets opgenomen wat voor ons van belang kan zijn. Het kan ook zo zijn dat er gisteren of eergisteren al voorobservaties zijn geweest in de omgeving van het huis van Wiersum. Alle beetjes helpen."

