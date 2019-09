Bijna 1000 handtekeningen tegen kunstwerk Texel, initiatiefnemer hoopt op hulp van politiek

TEXEL - Er zijn bijna 1000 handtekeningen verzameld tegen de plaatsing van het kunstwerk 'In veilige handen' op Texel. Initiatiefnemer Kasper van Kraaij overhandigt vanavond een petitie met deze handtekeningen aan burgemeester Michiel Uitdehaag. Van Kraaij: "Ik hoop dat de politiek het oppakt en met het hoogheemraadschap wil praten over een andere locatie."

Want hij heeft op zich niets tegen het kunstwerk. "De meningen zijn verdeeld. Maar als het op een plek zou komen waar het past, zou ik er vrede mee hebben." Juist daar zit het pijnpunt. "Dit gevaarte is hier niet slim gekozen."

Het kunstwerk zou komen in het duingebied bij het Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). "Het beschadigt daar de natuurwaarde", vindt Van Kraaij, "en het legt meer druk op het gebied. Door de aanzuigende werking zijn we bang dat de rust verdwijnt. Bovendien is het horizonvervuiling."

Op de online petitie die Van Kraaij vorige week heeft geplaatst, zijn tot en met vanmiddag 924 handtekeningen binnengekomen. "Het leeft erg in de buurt", weet hij. "Zo'n 70, 75 handtekeningen komen van mensen uit 't Horntje en met Den Hoorn erbij zitten we op 250. In totaal schat ik dat tweederde van Texelaars afkomstig is."

Onthulling uitgesteld

Onze mediapartner Texelse Courant bracht vanochtend het nieuws dat de onthulling van het kunstwerk is uitgesteld. Rob Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zei gisteren bij een bezoek aan Texel dat weliswaar volgende maand minister Cora van Nieuwenhuizen naar het eiland komt, maar dat het kunstwerk die dag niet wordt onthuld. Er wordt volgens hem gewacht met de realisatie totdat de bezwaarprocedure tegen de omgevingsvergunning van de gemeente is afgerond.

Veendam gaf aan dat daarnaast wordt gekeken naar een andere locatie van het kunstwerk. De bedoeling is dat het iets lager in het landschap (de duintjes tussen de veerhaven en het NIOZ) komt en niet bovenop een duintop. Van Kraaij heeft daar desgevraagd nog niets over gehoord. Hij wil het kunstwerk sowieso buiten het duingebied hebben. "Maar het uitstellen van de onthulling is al winst."