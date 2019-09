Haarlemse collega-advocaten zijn geschokt: "Iedereen uit het strafrecht kende Derk"

HAARLEM - Collega's van de vanmorgen in Amsterdam geliquideerde kroongetuige-advocaat Derk Wiersum (44) reageren geschokt op het nieuws. "Iedereen die actief is in het strafrecht in de regio Haarlem en Amsterdam kende Derk", aldus 'collega'-advocate Margot Vennik.

Wiersum werkte tot voor kort bij het Haarlemse strafrechtkantoor Blaauw Advocaten, maar de afgelopen tijd stond hij kroongetuige Nabil B. bij in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi.

Vennik werkt bij SVK-advocaten in Haarlem en volgens haar in het nieuws 'ingeslagen als een bom'. Ze zit in een WhatsApp-groep met zo'n vijftig Haarlemse en Amsterdamse advocaten, onder hen ook familie van het slachtoffer. Iedereen is geshockeerd.

Lees ook: Dit is wat we tot nu toe weten over de liquidatie van advocaat Derk Wiersum

Over je schouder kijken

"Bedreigingen komen wel vaker voor en de moord op de broer van Nabil B. was misschien een wake-up call. Maar dit is nog nooit eerder voorgekomen", vertelt Vennik. Ze maakt zich niet direct zorgen om haar persoonlijke werkzaamheden maar: "Je hoeft maar een misstap te begaan in de ogen van dit soort types en je gaat toch over je schouder kijken."

Lees ook: Mark Rutte noemt moord op advocaat zeer verontrustend: "politie er bovenop"

Beangstigend

Strafrechtadvocate Brigitte Roodveldt, werkzaam bij BRK-advocaten in Zaandam, bevestigt dat het nieuws van vanochtend hard aankwam binnen de Noord-Hollandse advocatuur. Roodveldt kende Wiersum persoonlijk en is ontdaan door de aanslag. "Het is ronduit beangstigend", aldus Roodveldt.

Naast haar loopbaan als strafpleiter is Roodveldt ook portefeuillehouder strafrecht, voor de regio Haarlem/Amsterdam binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. "Dat maakt het nog enger, ik ben al bijna dertig jaar actief als strafrechtadvocaat en heb dit nog nooit meegemaakt."



De Amsterdamse Orde van advocaten komt misschien in actie rondom de liquidatie, mogelijk in de vorm van een stille tocht.