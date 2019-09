Naakte man met nepwapen opgepakt in IJmuiden

IJMUIDEN - De Koninklijke Marechaussee heeft in IJmuiden een naakte man opgepakt, die met een nepwapen over de Koningin Wilhelminakade liep. De man is overgedragen aan de politie, die verder onderzoek gaat doen.

Rond 11.00 uur kwam er een melding binnen dat er een man in zijn blootje over de kade liep met het wapen in zijn hand. Toen de politie op de locatie kwam, vluchtte de man naar zijn balkon.

Lees ook: VIDEO: Nietsvermoedende vriendinnen beslopen door naakte man: "Schrok me kapot"

Daar werd de blote man onder schot gehouden, terwijl andere lieden van de Koninklijke Marechaussee het balkon opklommen om de man in te rekenen. Ze liepen via zijn woning naar buiten, waar hij eerst een korte, blauwe broek aan kreeg om zijn geslachtsdelen te verbergen.

'Al langer terreur'

De man blijkt al langer terreur te zaaien in de buurt. Zo zou hij veel schreeuwen en gewelddadig reageren als hij hierop wordt aangesproken. Een buurtbewoner laat aan NH Nieuws weten te gaan verhuizen vanwege de man.