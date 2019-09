Automobilist vlucht na ravage te hebben veroorzaakt in Kolhorn

KOLHORN - Een automobilist heeft gisteren een ravage veroorzaakt op De Strook in Kolhorn. De man is daarna op de vlucht geslagen.

De bestuurder vloog uit de bocht en reed door een aantal hekken om uiteindelijk tegen een betonnen paal tot stilstand te komen. Er raakte niemand gewond, al was de auto uiteraard wel total loss.

Oplettende gemeenteambtenaar

Maar toen de politie aankwam, waren de agenten verbaasd om te ontdekken dat de bestuurder in geen velden of wegen te bekennen was. Dankzij een oplettende gemeenteambtenaar werd diegene toch al snel gevonden.

Er wordt proces-verbaal opgemaakt en de schade zal worden verhaald op de bestuurder.