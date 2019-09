Petitie als steun voor melders integriteitsklachten Hilversumse wethouder Wimar Jaeger

HILVERSUM - De Hilversumse politiek bespreekt vanavond het integriteitsonderzoek naar de omstreden wethouder Wimar Jeager. De drie indieners van de integriteitsmeldingen, die hebben geleid tot dat onderzoek, worden ondersteund door een petitie. Die petitie is gisteren op internet geopend en is ondertussen 75 keer ondertekend.

De petitie roept Hilversummers op om vanavond naar het raadhuis te komen en de politieke discussie van dichtbij te volgen en daarmee de melders van de integriteitsklachten te steunen.

Rancune

De initiatiefnemer van de petitie hekelt de handelswijze van wethouder Jaeger tijdens en na het onderzoek. "Deze maand publiceerde BING het onafhankelijk onderzoek naar de integriteitsmelding en de aanbevelingen liegen er niet om. De schijn van belangenverstrengeling is er zeker door het minstens onzorgvuldig handelen van de wethouder. Maar in plaats van gepaste introspectie, beschuldigt de wethouder de melder van 'rancune'. Ook vloog Jaeger zijn vrienden in om een steunbetuiging voor hem te schrijven waarin de serieuze en terechte melding wordt afgedaan als 'beschuldigingen'", zo staat te lezen.

De initiatiefnemer van de petitie zegt verder dat Hilversummers niet willen dat er op zo'n slechte manier wordt gesproken over 'mensen die zuiverheid van politiek hoog hebben zitten'. "Daarom zeggen wij als Hilversumse inwoners: wij steunen de melders", besluit men.