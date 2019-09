De Peiling: Vlees duurder maken om dierenwelzijn te vergroten?

NOORD-HOLLAND - Albert Heijn is door Wakker Dier uitgeroepen tot Liegebeest 2019. De supermarkt verkoopt kip, waarop 'meer ruimte' staat. Terwijl Albert Heijn met 16 kippen op één vierkante meter de kippen juist de minste ruimte geeft. Dierenwelzijn gaat vaak hand in hand met de prijs van vlees. Ben jij bereid meer te betalen?

Alternatieve plofkip

"Toen alle supermarkten in 2016 stopten met plofkip, hebben zij allemaal hun eigen ‘kip-concepten’ bedacht", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. "De Albert Heijn kip krijgt een A4-tje ruimte per kip, zonder daglicht. Zelfs Aldi geeft de kippen meer ruimte". De kippen hebben er volgens Hilhorst onder te lijden dat ze zo dicht op elkaar zitten. "De natte uitwerpselen kunnen dan niet drogen, waardoor de natte ammoniakrijke uitwerpselen bijten in de poten van de kippen. Dat veroorzaakt voetzweren."

Liegebeestverkiezing

Wakker Dier organiseert de Liegebeestverkiezing al elf jaar. De prijs is bedoeld voor bedrijven die consumenten om de tuin leiden met leugenachtige claims over dierenwelzijn. Daardoor krijgen echt diervriendelijkere en vaak duurdere producten geen kans."Het wordt tijd dat bedrijven die zich schuldig maken aan mooie praatjes eindelijk écht stappen gaan zetten voor dierenwelzijn. En niet het leed achter hun producten verbloemen met gelikte PR-taal", zegt Hilhorst.

Wat vind jij?

Is vlees nu te goedkoop? Moeten we het duurder maken om het dierenwelzijn te vergroten? Let jij op labels en voel je je om de tuin geleid door kreten als 'Meer ruimte'? We horen het graag van je!





