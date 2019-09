Motorrijder stuift met 134 kilometer per uur door bebouwde kom van Den Helder

DEN HELDER - Een 43-jarige snelheidsduivel op een motor heeft het gisteravond om 21.00 uur wel heel bont gemaakt in Den Helder: binnen de bebouwde kom reed de man liefst 84 kilometer te hard. Zijn rijbewijs werd direct ingenomen.

De politie hield een snelheidscontrole op de Kievitstraat toen de motorrijder met 134 kilometer per uur voorbij schoot. Aangezien het de bebouwde kom is, mogen bestuurders niet hander dan 50 km per uur. "Waarschijnlijk reed hij nog harder daar de man aan het optrekken was...", schrijft de politie op Facebook.

Niet alleen zijn rijbewijs is ingenomen: de snelheidsduivel moet ook op eigen kosten een cursus over veiligheid in het verkeer volgen.

Daarnaast krijgt nog een flinke boete: de officier van justitie bepaalt de hoogte hiervan.