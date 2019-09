Frank zat in vliegtuig dat op taxibaan Schiphol aan ramp ontsnapte: "Er werd niets verteld"

SCHIPHOL - Geen paniek, maar wel veel vraagtekens aan boord van het vliegtuig dat op 6 september op Schiphol plotseling moest remmen, omdat het probeerde op te stijgen vanaf een taxibaan. Dat vertelt inzittende Frank Mostert. "Het gebrek aan informatie stoorde mij het meest."

Frank Mostert zat op 6 september in de Boeing 737-800 van Transavia met bestemming Kreta. Toen de piloten een taxibaan op Schiphol opdraaiden om daarvandaan op te stijgen, greep de luchtverkeersleiding in. "Je staat klaar om te vertrekken, vol in de start, en na een paar seconden merk je dat het vliegtuig vol afremt", vertelt Mostert.

Er was geen paniek aan boord, benadrukt hij, al werd er onmiddellijk volop gespeculeerd over de reden van de noodstop. "Er werd niets verteld. Niemand in het toestel heeft doorgehad dat het de verkeerde baan was."

Gisteren, ruim een week na het voorval, kwam Frank Mostert via NH Nieuws te weten wat de oorzaak was. "Dit komt niet heel snugger over", bekritiseert hij de communicatie zowel tijdens als na de vlucht. "Ze nemen na het onderzoek niet de moeite om inzittenden te informeren. Zo van: 'dít was er aan de hand met uw vlucht'. Dat zou netjes zijn."

Tenerife

Op 27 maart 1977 botsten er twee vliegtuigen op vliegveld Tenerife Noord vol op elkaar op een taxibaan. Hierbij kwamen 583 mensen om het leven. De Boeing 737-800 is op 6 september aan zo'n ramp ontsnapt, maar de omstandigheden lijken erg veel op elkaar. "Dat gaat dan wel even door je hoofd", zegt Mostert. "Hier heeft gelukkig iemand ingegrepen."