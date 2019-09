Brand in Alkmaarse woning onder controle: schade is groot

ALKMAAR - De brand die vanavond woedde in een Alkmaarse woning aan de Van Houtenkade is onder controle. Er waren eerder vanavond grote vlammen te zien en er was veel rook. Ook zijn drie woningen ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar de schade aan het pand is aanzienlijk.

De Veiligheidsregio laat weten dat de brandweer nog wel enige tijd bezig zal zijn met nablussen. Het is niet duidelijk hoe lang.

De brand woedde op de zolder van de woning. Rond 21.15 uur was de eerste melding. Er was niemand in de woning aanwezig, aldus de Veiligheidsregio.

De Mauritskade, aan de overkant van het water, stond een tijd vol met buurtbewoners.



Er waren meerdere brandweerwagens uitgerukt, ook uit Heiloo.