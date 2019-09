Overtuigend begin Ajax in Champions League met 3-0 winst op Lille

AMSTERDAM - Ajax is goed begonnen aan de groepsfase van de Champions League. In de eerste wedstrijd domineerden de Amsterdammers thuis in de Johan Cruijff tegen Lille, de nummer twee van Frankrijk. Ajax won met 3-0 , dankzij doelpunten van Quincy Promes, Edson Álavarez en Nico Tagliafico.

Ajax was de betere ploeg in de eerste helft, waarin Ziyech weer de uitblinker was bij de Amsterdammers, maar waarin ook Lisandro Martínez en Álvarez over goede passes bleken te beschikken om openingen te forceren. Maar Ajax moest ook uitkijken want Lille was gevaarlijk met snelle counters.

De eerste doelkansen waren voor Ajax. Promes schoot eerst voorlangs, waarna Hakim Ziyech een paar minuten later hard op de kruising schoot. Het overwicht van Ajax betaalde zich na achttien minuten uit. De Franse keeper twijfelde bij een voorzet van Tagliafico, waardoor Promes de bal in kon koppen en Ajax op voorsprong zette.



Grote kans Lille

Drie minuten voor de rust gaf Álavarez een mooie dieptepass op Promes, die zijn volley in de handen van de keeper zag eindigen. In de daarop volgende aanval van Lille werd de bal van de achterlijn teruggelegd op Jonathan Ikone die hard inschoot. André Onana kon maar net een Frans doelpunt voorkomen met zijn voet.

2-0 Álvarez

Ajax kwam sterk uit de kleedkamer en stond vijf minuten na de rust op een 2-0 voorsprong. Na een leep steekpassje van David Neres schoot Álvarez de bal in de verre hoek raak.



Maar Lille bleef af en toe gevaarlijk, zoals een paar minuten later toen Victor Osimhen de bal recht op Onana af kon koppen.

Kopbal Tagliafico

Na ruim een uur spelen vergrootte Tagliafico de voorsprong tot 3-0 met zijn sterke wapen: de kopbal. Uit een hoekschop kopte hij de bal snoeihard achter keeper Maigan.



Vlak voor tijd pegelde Yazici de bal nog hard op de paal voor Lille, maar het bleef bij de 3-0 voor Ajax.

De Amsterdammers kunnen door het resultaat met een goed gevoel richting de eerste klassieker van het seizoen; zondag wacht PSV in Eindhoven. De eerstevolgende Champions Leaguewedstrijd is op 2 oktober de uitwedstrijd tegen Valencia. Valencia won vanavond in Engeland met 1-0 van Chelsea.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Taglafico; Álvarez, Promes, Martínez (Ekkelenkamp/88); Ziyech (Lang/77), Tadic, Neres (Huntelaar/83)

Opstelling Lille OSC: Maignan; Çelik, Fonte, Gabriel, Bradaric; André, Soumaré (Xeka/78); Sanches (Araujo/63), Ikoné (Yazici/63), Bamba; Osimhen