Uitslaande brand op zolder in Alkmaarse woning: omliggende huizen ontruimd

ALKMAAR - In een woning aan de Van Houtenkade in Alkmaar woedt op dit moment een flinke brand op zolder. De brand is uitslaand, aldus de Veiligheidregio. Er zijn geen mensen meer in de woning. De aangrenzende huizen in de straat zijn ontruimd.

Er zijn meerdere brandweerauto's aanwezig, ook uit Heiloo. Op beelden is te zien dat de vlammen metershoog uit het dak sloegen:

De brandweer probeert de naastgelegen woningen te redden. Het gaat om oude huizen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.