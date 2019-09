Grote fout op het nippertje voorkomen: Transavia-Boeing bijna opgestegen van taxibaan

SCHIPHOL - Een Boeing 737-800 van Transavia is op 6 september door de luchtverkeersleiding tegengehouden toen de piloten vanaf een taxibaan op Schiphol probeerden op te stijgen. De bemanning had niet door dat ze een taxibaan waren opgereden voor de start, in plaats van de Zwanenburgbaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar het incident.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Zowel de Onderzoeksraad als Luchtverkeersleiding Nederland hebben laten weten dat er een incident is geweest met een vliegtuig dat op vrijdag 6 september een taxibaan opreed om vervolgens te starten, maar laten in het midden om welke vlucht het gaat. Uit opnamen van de luchtverkeersleiding, die in bezit zijn van NH Nieuws, blijkt dat het om een vlucht gaat van Transavia met bestemming Chania in Griekenland.

Volgas

Het toestel taxiede in eerste instantie volgens instructie op een taxibaan richting de Zwanenburgbaan, maar nam toen een bocht te vroeg en lijnde op op andere taxibaan parallel aan de startbaan. Toen de luchtverkeersleiding doorhad dat de piloten volgas gaven op de taxibaan, werd hen opgedragen om onmiddelijk te stoppen.

"Stop immediately!"

In de opname van het radioverkeer is te horen dat de luchtverkeersleider: "Transavia 1041, stop immediately, stop immediately, hold position!" tegen de piloten roept. Daarna blijft het stil en vraagt de verkeersleider of de piloten inmiddels gestopt zijn. Dat wordt door de vliegers bevestigd. De verkeersleider reageert daarop met "Ja, u rolt van de taxibaan!" Omdat de Boeing misschien heel hard heeft moeten remmen, vraagt de verkeersleiding of de brandweer er bij moet komen ter controle. Dat aanbod wordt door piloten afgewezen.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland was er op dat moment geen ander toestel of voertuig in de buurt. De Boeing is teruggetaxied en is bij de tweede poging wel van de juiste baan gestart. Naast de Onderzoeksraad zijn ook onder andere Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol een onderzoek gestart.

KLM

In 2010 vond er een soortgelijk incident op Schiphol plaats met een Boeing 737 van KLM. Die is toen ook naast de Zwanenburgbaan een taxibaan opgereden voor de start. Dat toestel steeg toen wel op vanaf de taxibaan.