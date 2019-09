Hoera! De schommel op strand Petten mag blijven

PETTEN - De schommel op het strand van Petten kan gewoon blijven. Zowel Rijkswaterstaat als het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben geen bezwaar tegen het particuliere initiatief van Pettemer Jan Maarten Kaan. Die haalt opgelucht adem: "Ik ben blij dat er zo snel een oplossing is gekomen."

Jan Maarten Kaan heeft de schommel een jaar geleden opgehangen in het 'palendorp' op het strand. Begin dit jaar kreeg hij te horen dat de schommel er illegaal hangt. "Ik heb inderdaad het niet aangevraagd. Via het waterschap is mij verteld dat Rijkswaterstaat de schommel niet zag zitten. Ik heb sindsdien niets meer vernomen. Ik heb de gemeente Schagen gevraagd om de schommel te adopteren, zodat ie kan blijven hangen."

Lees ook: Illegale strandschommel moet weg

Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van een misverstand. "De schommel is zonder toestemming opgehangen, maar het is een charmant initiatief. Omdat Kaan ook waarschuwingsbordjes heeft aangebracht was en is er geen bezwaar tegen het schommelen." Ook het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier juicht het initiatief toe: "Laat iedereen vooral lekker schommelen," aldus een woordvoerder.

Lees ook: Schommel mag blijven op Haarlemse kade

"Ik zou willen dat ze me dat eerder hadden verteld, want het heeft nogal wat commotie teweeg gebracht" zegt Kaan opgelucht tegen NH Nieuws. Volgende week heeft hij een afspraak met de gemeente Schagen om een gecertificeerde schommel op te lanten hangen.