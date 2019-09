Deze boa's hebben een bodycam: "Geeft me een veilig gevoel"

HUIZEN - In de gemeente Huizen dragen de boa's sinds afgelopen weekend altijd een cameraatje bij zich; een zogeheten bodycam. Het doel: fysiek en verbaal geweld voorkomen. Handhaver Gerrel: "Ons werk wordt steeds grimmiger, dus ik ben blij met deze bodycam."

De boa's zijn uitgerust met een bodycam voor hun eigen veiligheid. Dat zegt wethouder Roland Boom. "Het is eigenlijk verdrietig dat het nodig is, maar als onze donkere boa te horen krijgt 'dat hij terug moet naar zijn eigen apenland', dan moeten we daar wat aan doen."

En daar zijn de bodycams een eerste stap in. De handhavers zijn er blij mee. "Kijk, als iemand een boete krijgt van 350,- euro, dan nodigt 'ie je niet uit voor een kop koffie," grapt boa Chris. "Die zegt gewoon hardop wat hij denkt." En dat is niet altijd prettig voor de boa's, die regelmatig te maken krijgen met - meestal verbaal - geweld. "De maatschappij verhardt, dus helaas zijn de bodycams nu nodig."

Dertig seconden

"Het geeft mij wel een veilig gevoel," vertelt jeugdboa Mohamed. "Als het escaleert, kondig ik aan dat ik de camera aanzet. Dat geeft iemand de kans om opnieuw te beginnen." De camera onthoudt dan ook de dertig seconden vlak daarvoor en blijft aan totdat de conversatie voorbij is.

De bodycams zijn een proef van vier maanden, daarna gaat de gemeente evalueren. "Wat mij betreft gaan ze zo snel mogelijk de kast weer in, maar zo lang het nodig is voor de veiligheid, pleit ik ervoor dat we ze blijven gebruiken," aldus de wethouder.



Boa Chris krijgt de slappe lach als hij vertelt over het model camera. Bekijk zijn reactie: