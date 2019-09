NH Nieuws geeft 'Strijders' een podium en jij kan erbij zijn

HILVERSUM - NH Nieuws organiseert morgen in het Wisseloord Café in Hilversum een avondvullend programma vol verhalen van ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders. Wil jij als publiek aanwezig zijn bij de opnamen? Dat kan!

Wat?

Voor een serie video's voor NH Nieuws geven we tien ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders een podium om hún verhaal te vertellen. Deze Strijders zetten ze zich op hun eigen manier vol passie en energie in voor hun wijk, het milieu, de leefbaarheid of de zorg.

De avond bestaat uit tien korte monologen waarin de Strijders vertellen over hun droom, de hobbels en de successen. Van de avond worden opnamen gemaakt. De verhalen zullen wekelijks te zien zijn op onze website en app.

Wanneer en hoe laat?

De opnamen vinden plaats op woensdag 18 september en beginnen om 19.00 uur. Je bent welkom vanaf 18.00 uur. Om 21.30 uur zijn we klaar met de opnamen.

Waar?

Wisseloord Café, Catharina van Renneslaan 10 in Hilversum.

Aanmelden?

Lijkt het je leuk om als publiek aanwezig te zijn bij de opnamen? Stuur dan een mailtje met je contactgegevens naar productie@nhmedia.nl. Geef duidelijk aan met hoeveel mensen je wilt komen. Let op: er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.