Buurt in 't Veld krijgt deels gelijk in bezwaren tegen huisvesting arbeidsmigranten

'T VELD - Inwoners van buurtschap Moerbeek hebben van de bezwarencommissie deels gelijk gekregen in hun klachten over de huisvesting van extra arbeidsmigranten. De bouwvergunning voor het plan van bloembollenbedrijf Wit om slaapplaatsen te verzorgen voor zo'n 60 buitenlandse werknemers is alsnog geweigerd.

De uitgebreide procedure moet nu worden doorlopen om alsnog een bouwvergunning te verkrijgen. "Er is op dit moment geen reden om de omgevingsvergunning te weigeren, zoals de commissie voorstelt", aldus het college. De drie bezwaarmakers die gelijk hebben gekregen, krijgen de proceskosten door de gemeente vergoed.

Er werd eerder dit jaar verhit gereageerd door buurtbewoners op het plan van het bloembollenbedrijf om de huisvesting uit te breiden. "Straks wonen hier meer Polen dan Moerbekers", klonk het toen. Nog meer arbeidsmigranten huisvesten dan er nu al zitten, werd gezien als een te grote belasting voor het buurtschap.

Het bloembollenbedrijf wilde destijds niet reageren.