Kindje zwaargewond geraakt in woning Wormerveer: "Ben drie kwartier ondervraagd"

WORMERVEER - Een 'zeer jong kind' is afgelopen weekend zwaargewond geraakt in een woning aan de Kerkstraat in Wormerveer. De politie doet uitvoerig onderzoek naar wat er is gebeurd. Ook mensen uit de buurt zijn vandaag ondervraagd.

Verschillende omwonenden laten aan NH Nieuws weten dat het zou gaan om een incident in een woning, waarbij een baby of peuter ernstig gewond is geraakt. Het is niet duidelijk of het gaat om een ongeluk of om een misdrijf.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er een onderzoek in een woning is gedaan. Ook uitgebreid buurtonderzoek is daar onderdeel van, zo blijkt uit een verklaring van een bewoner. "Ik ben drie kwartier lang ondervraagd door de politie over afgelopen zaterdagavond. Ze wilden weten of ik iets opvallends heb gezien of gehoord, maar er is mij eigenlijk niets opgevallen", laat hij desgevraagd weten.

'Hopen dat het meevalt'

Bewoners uit de wijk liepen vanmiddag verbaasd door de straat. "Er gebeurt hier nooit iets", laat een mevrouw die de hond uitlaat weten. Buurtbewoner Tom Stoffer heeft eerder al op internet gelezen dat er een kind bij het incident betrokken is. "Laten we hopen dat het meevalt", verklaart hij.

Volgens medewerkers van een constructiebedrijf was er vanochtend in ieder geval niets aan de hand. "Ik begon vanochtend vroeg al met werken hier", verklaart één van hen. "Rond een uur of tien reed de vrachtwagen de stoep op. Ze hebben er ook grote zwarte schermen bij geplaatst, dus eerst dacht ik dat daar misschien iets lag. Maar ik heb via via gehoord dat de politie onderzoek in het huis doet."