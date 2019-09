WIERINGERWERF - Aan de Zeugweg in Wieringerwerf is brand uitgebroken in een grote grasstapel. Dat zorgt voor veel rookontwikkeling richting het IJsselmeer.

Het drie meter hoge 'gevaarte' staat volgens de Veiligheidsregio volledig in lichterlaaie. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.

Niemand raakte gewond.