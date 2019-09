Markerwaarddijk vrijdagavond afgesloten voor verkeer vanwege werkzaamheden

ENKHUIZEN - De Markerwaarddijk (N307) tussen Enkhuizen en Lelystad gaat aanstaande vrijdagavond dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. De weg is gesloten van 20.00 uur tot zaterdagochtend 6.00 uur.

Dit keer is het niet Rijkswaterstaat die de onderhoudswerkzaamheden uitvoert, maar de provincie. Het is niet bekend welke werkzaamheden er precies worden uitgevoerd.

De weg wordt vrijdag afgesloten voor alle soorten verkeer. Automobilisten moeten daardoor flink omrijden via de Afsluitdijk of onderlangs via de A6 en A10.