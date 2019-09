Woede na ontploffing zwaar vuurwerk in Den Helder: "Was echt heel harde knal"

DEN HELDER - Nieuwediepers hebben gisteravond woedend gereageerd nadat onbekenden in Den Helder zwaar vuurwerk hebben afgestoken. "We hoorden op een bepaald moment een zeer harde knal, en niet veel later een nog hardere knap", vertelt buurtbewoner Jan Lampers tegen NH Nieuws. "Niet zomaar zwaar vuurwerk, maar écht heel hard."

Jan Lampers woont zelf in de wijk Boatex, maar vermoedt dat de harde knallen van de nabijgelegen wijk Tuindorp kwamen. "Het was vooral irritant omdat onze hond - die gewoon binnen zat - de hele avond doodsbang was."

Hij uitte gisteren zijn frustratie op Facebook: "Rondvliegende ledematen enzo… Nee, mag je niet denken, maar als een stelletje hersenloze weekdieren heel zwaar vuurwerk, en dan bedoel ik héél zwaar vuurwerk aan het afsteken is in een naburige buurt, en hond volledig in paniek is, dan...…." Onder zijn bericht reageren anderen dat er vaker buiten oud en nieuw vuurwerk wordt afgestoken, waaronder in Julianadorp.

Geen meldingen

Bij de politie zijn geen recente meldingen bekend in de Noordkop over vroegtijdig vuurwerk afsteken. "Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het niet is gebeurd", zegt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. "Enkel dat het niet bij ons is gemeld."

Melden wordt wel aangeraden, want dan kan de politie ingrijpen als het nodig blijkt te zijn.