Tony’s Chocolonely in zwaar weer door ambitie

ZAANDAM - Er zal heel veel chocolade gegeten moeten worden om Tony’s Chocolonely uit de rode cijfers te halen. Het internationale avontuur om uit te breiden in Amerika en de aanschaf van de nieuwe fabriek in Zaandam heeft het bedrijf een hoop gekost.

"Het verlies is ingecalculeerd", zegt directeur Henk jan Beltman tegen NH Nieuws. Het enige waar hij zich zorgen over maakt is dat de groei in Amerika minder hard gaat dan hij zou willen. De plannen om het bedrijf in Zaanstad te vestigen zijn niet in gevaar.

Het bedrijf is nu nog gevestigd in het Westerpark in Amsterdam daar gaan ze over 2 jaar uit. Pakhuis "de Vrede" komt in de zomer van 2020 in het bezit van de chocoloademaker. Beltman is er "100 procent zeker" van dat de fabriek in 2021 gewoon zijn deuren kan openen in Zaandam.