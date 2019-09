Plaag van muskuseenden in Hoogkarspel poept hele buurt onder: "Ontzettend veel last van"

HOOGKARSPEL - Bewoners aan de Kervel in Hoogkarspel zijn de poepende Muskuseenden in hun buurt meer dan zat. Als het aan inwoonster Patricia Hoffer ligt, worden de beesten zo snel mogelijk overgeplaatst naar een natuurgebied. "Ze horen niet thuis in een woonwijk", vertelt ze.

De Muskuseenden vertoeven al sinds jaar en dag bij de vijver in de wijk, maar sinds een paar jaar zorgen ze ook voor erg veel overlast voor de buurtbewoners. De eenden zitten namelijk graag in de voortuinen van de aangrenzende woningen van de vijver.

En daar eten ze vervolgens de planten kaal en poepen ze alles onder. "Elke week moeten we ons straatje schrobben, alles zit onder", vertelt Patricia. Als ze 's avonds een ommetje maakt, zitten haar schoenen steevast onder de poep. Ook haar buurvrouw heeft er last van. "Zij heeft een vijver in haar achtertuin en daar zwemmen ze zelfs in."

Aangeklopt bij gemeente voor hulp

Patricia trok drie jaar geleden al aan de bel bij de gemeente Drechterland over het probleem. Die heeft er een bedrijf op afgestuurd die de eieren zou oliën, zodat die niet konden uitkomen. "Maar dat is dus niet gelukt. We hebben nu zestien extra eenden geteld die hier nu ook rondlopen."

Lees ook: Rivierkreeft-plaag in Grootebroek: "Je kunt 's avonds niet meer over straat"

Patricia heeft nu opnieuw het probleem aangekaart bij de gemeente, maar ze voelt zich niet serieus genomen. "Als ik bij de balie van het gemeentehuis kom, lachen ze me uit." Daarom heeft ze nu handtekeningen opgehaald bij buurtbewoners, om aan de burgemeester te geven. Ze hoopte daarmee dat hij de overlast dan wel serieus gaat nemen en het probleem gaat oplossen.

Wanneer naar Hoogkarspel?

De gemeente Drechterland laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de overlast van de eenden bekend is en hun aandacht heeft. De gemeente zou eerder dit jaar al een brief hebben gestuurd naar de buurt, om hun plan van aanpak uit te leggen. De gemeente wordt hierin geholpen door Hof Ganzenbescherming Nederland, die het probleem moet oplossen.

Helaas blijkt er vooralsnog niemand bij de gemeente op de hoogte te zijn van de huidige status van de werkzaamheden van de ganzenbescherming en wanneer ze richting Hoogkarspel gaan. Het contactpersoon van de ganzenbescherming zou in het buitenland zijn en daarom niet te bereiken. De gemeente hoopt vandaag alsnog iemand te kunnen spreken over de vervolgstappen.