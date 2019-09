Verstandelijk beperkte Texelaars zien kunstwerken geëxposeerd in atelier

TEXEL - Op boerderij Plassendaal zijn tot en met morgen kunstwerken te bewonderen van tien Texelaars met een verstandelijke beperking. De kunstwerken zijn het resultaat van Atelier BinnensteBuiten van Anne Klaarwater dat elke woensdag- en donderdagochtend op Plassendaal plaatsvindt.

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant.

De deelnemers krijgen daar kunstlessen, ze maken kennis met diverse materialen en technieken en ze krijgen les van kunstenaars. De tien exposerende kunstenaars zijn Koert Zegers, Mark van der Vliet, Rozemarijn de Waal, Sharmaine Jansen, Wout Legierse, Herbert Bouw, Jeannette Bonne, Boyd Spigt en Sandra Werts.

Hun werken zijn tot en met woensdag van 10.00 tot 16.00 te bezichtigen en te koop bij Plassendaal.

Volgens Klaarwater, die de tien samen met Jeanine Robberse begeleidde, is het mooi dat de groep heeft kunnen laten zien uit te blinken in de kunstwerken. "Iets goed kunnen en nog beter dan anderen is voor iemand met een verstandelijke beperking bijzonder. Het dagelijks leven is vaak al zo ingewikkeld dat uitblinken onmogelijk lijkt."