Overlast van arbeidsmigranten in Hoorn bereikt kookpunt: "Buurt raakt overspannen"

HOORN - Volgens Robert Vinkenborg van de Hoornse Onafhankelijke Partij (HOP) is het probleem van de vele arbeidsmigranten in huizen in de Hoornse wijk Kersenboogerd ernstig. Zo erg, dat hij zijn schriftelijke vragen aan het college heeft geschrapt en een inlichtingendebat heeft gepland tijdens de raadsvergadering van 24 september.

"Het is echt heel erg in Kersenboogerd, dus we hebben de vragen geschrapt en pakken gelijk door", vertelt Robert Vinkenborg. "Deze buurt heeft al zoveel problemen. Nu krijgen de bewoners dit ook nog."

Geluidsoverlast

De problematiek die Vinkenborg aanhaalt, is dat vele arbeidsmigranten met teveel mensen in één huis worden ondergebracht, in de wijk Kersenboogerd. Een schrijnend tekort aan woonruimte zou deze mensen de huizenmarkt opduwen en huisjesmelkers zouden hier misbruik van maken. "Zij kopen goedkope koopwoningen op en vullen die met de migranten. Maar deze groepen zorgen voor veel overlast bij buren. Hasjlucht, overlast van drankgebruik en feesten in de tuin."

Vinkenborg ging op onderzoek uit en kwam wel degelijk regelgeving tegen over het verlenen van vergunningen van kamerverhuur aan arbeidsmigranten. "Maar waar is dan de toezicht? Ik heb grote vraagtekens bij de handhaving."

In tranen en overspannen

Om die reden heeft Vinkenborg een debat aangevraagd tijdens de raadsvergadering van 24 september, en is hij van plan de burgemeester hierover te bevragen. "Wat gaan we doen om de overlast aan te pakken? Want deze mensen kunnen dit niet langer aan. Ze zijn in tranen, ze zijn bijna overspannen", vertelt hij. "Er gaan ook bewoners mee naar het debat om hun verhaal te vertellen. Hopelijk schudt dit de Hoornse raad wakker."