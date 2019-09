Beverwijkers organiseren demonstratie tegen geweld pilotenbende: "Het is een schreeuw om hulp"

BEVERWIJK - Al maanden is Beverwijk in de ban van een jeugdbende uit de Pilotenbuurt die verantwoordelijk wordt gehouden voor diverse zware mishandelingen. Nadat afgelopen weekend opnieuw een vrouw uit het niets rake klappen kreeg is voor inwoners van Beverwijk en Heemskerk de maat vol en organiseren een demonstratie.

In de Facebookgroep 'Je bent Beverwijker als.....' wordt een filmpje gedeeld die de leden van de groep oproept om te demonstreren voor een veilig Beverwijk en Heemskerk. De jeugdbende, beter bekend als de Pilotenbende, terroriseert al maandenlang de omgeving. In het begin leken de mishandelingen vooral tegen jonge mannen gericht, tot afgelopen weekend een meisje slachtoffer werd.

Lees ook: Boze ouders protesteren voor politiebureau Beverwijk na zoveelste mishandeling bij Pilotenbuurt

In de Facebookgroep zijn er al veel positieve reacties van mensen die mee willen lopen tijdens de demonstratie. De groep hoopt zo de aandacht te krijgen van de landelijke politiek. Het filmpje is ook gedeeld in de groep van de Pilotenbuurt:

Tekst gaat door onder video



Doel

Harry Anderies is een initiatiefnemers van de demonstratie. "Het eindpunt zal het gemeentehuis van Beverwijk zijn. We willen de gemeenteraad vragen naar buiten te komen, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen." De demonstratie is dan ook niet tegen de politie of gemeente, maar een schreeuw om hulp.

Lees ook: Zwaar mishandeld door jeugdbende Pilotenbuurt: 'Ik durf niet meer alleen naar buiten'

"Op korte termijn willen we dat de veiligheid weer terugkeert in Beverwijk en Heemskerk, zodat mensen niet meer met angst over straat gaan. Op lange termijn zouden we willen zien dat de politie het gereedschap krijgt om dit soort situaties te bestrijden", aldus Harry.

Wanneer de demonstratie plaats gaat vinden is nog niet zeker. Maandag hoopt de organisatie met een datum te kunnen komen.