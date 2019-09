Tot en met vannacht grote problemen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol

SCHIPHOL - Door een defect op het spoor rijden er veel minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Volgens ProRail is slechts een van de twee sporen in gebruik. Volgens een woordvoerder blijven "nog enkele treinen" in de dienstregeling. Het herstel duurt naar verwachting tot woensdagochtend vroeg, meldt de spoorbeheerder.

Dat meldt mediapartner NOS. NS waarschuwt voor vertraging en een drukke spits op dit traject door de beperkte treinenloop. Om die reden wordt reizigers geadviseerd om bijvoorbeeld met de metro van en naar station Amsterdam-Zuid te gaan en vanaf daar weer per trein naar Schiphol. Ook tussen Amersfoort en Schiphol is minder treinverkeer mogelijk. NS raadt aan via Utrecht te reizen en in elk geval de reisplanner te raadplegen.

'Tot vannacht'

Bij de reparatie wordt lijm gebruikt die moet uitharden. Het uithardingsproces duurt volgens ProRail vermoedelijk tot 05.30 uur in de ochtend.

Er ligt nog wel een spoor naast, maar dat heeft maar een beperkte capaciteit; er kan maar één trein per uur overheen. Normaal rijden er elk uur vijftien treinen tussen Centraal en Schiphol.

Grote gevolgen

De storing heeft ook gevolgen voor treinverkeer in de rest van het land. Als er op dit traject niet gereden kan worden, betekent dat dat er elders treinen niet aankomen, zegt de woordvoerder.