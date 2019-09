Formule 2 ook te zien in Zandvoort

ZANDVOORT - De Formule 2 maakt volgend jaar ook deel uit van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. De raceklasse speelt een belangrijke rol in het bijprogramma van de Formule 1. Er zijn twee races, een op zaterdag 2 mei en een op zondag 3 mei.

Het seizoen in de Formule 2 telt in 2020 evenals dit jaar twaalf ronden. De meesten vallen samen met een Europese grand prix. De talentklasse van de Formule 1 opent in Bahrein (20-22 maart). Zandvoort (1-3 mei) is de tweede in de rij. Het kampioenschap sluit af in Abu Dhabi (27-29 november).

Het is nog onduidelijk of er volgend jaar Nederlandse coureurs meedoen in de Formule 2. Nyck de Vries, die dit jaar kans maakt op de titel, stapt volgend seizoen over naar de elektrische autosportklasse Formule E.

"Ik kan bevestigen dat meer circuits graag de Formule 2 erbij hadden gekregen, maar wij houden het aantal op twaalf", aldus Formule 2-baas Bruno Michel. "Op deze manier houden we kosten beheersbaar."