Veel rookontwikkeling bij brand cacao-opslag havengebied Amsterdam

AMSTERDAM - Op een bedrijventerrein aan de Latexweg in het havengebied van Amsterdam is kort voor de middag een brand uitgebroken op een dak van een loods. De loods wordt gebruikt voor de opslag van cacao.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat er ook zonnepanelen op het dak in brand staan. "We kijken nu hoe groot de brand exact is", zegt een brandweerwoordvoerder.

De rookwolken zijn van ver te zien.