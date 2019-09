Vooraanstaande Hilversumse ondernemers op de bres voor onder vuur liggende wethouder

HILVERSUM - De Hilversumse politiek bepaalt morgen of het omstreden handelen en de dubbele petten van wethouder Wimar Jaeger politieke gevolgen krijgt. Daags voor het raadsdebat over het integriteitsonderzoek naar de onder vuur liggende wethouder springen vijftien vooraanstaande Hilversumse ondernemers op de bres voor Jaeger. Ze hebben een steunbrief gestuurd naar de gemeenteraad.

De Hilversumse ondernemers vrezen dat een eventueel vertrek van wethouder Jaeger er toe leidt dat de 'versterkte samenwerking' die de laatste jaren is opgebouwd schade oploopt. De brief wordt onder meer ondertekend door centrummanager Kjeld Vosjan, directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer van Beeld en Geluid en Jan Geert Vierkant van het Metropole Orkest.

Versterkte samenwerking

Als het aan de briefschrijvers ligt, blijft Jaeger ook na alle beschuldigingen aan zijn adres gewoon op het pluche. Want met Jaeger aan het roer, zijn er volgens hen deuren open gegaan die voor zijn aanwezigheid niet mogelijk waren. "Dankzij deze actieve en inhoudelijke opstelling is een versterkte samenwerking ontstaan tussen bedrijven, (culturele) instellingen en de gemeente, die voor die tijd niet mogelijk was", schrijven ze.

De Hilversummers hopen dat ze straks als de storm rond Jaeger is gaan liggen, verder kunnen met hun 'positieve bijdrage' aan Hilversum. Ze wijzen op enkele belangrijke onderwerpen die op de agenda staan waar stappen moeten worden gezet. Ze noemen onder meer het Kerkbrink Mediacultuurplein, de modernisering van het Mediapark, het Stadsfonds en, opvallend genoeg, de ontwikkeling van de Dutch Media Week.

Belangenverstrengeling

Dat laatste onderwerp is juist het dossier waarom Jaeger onder vuur ligt, omdat hij als verantwoordelijk wethouder ook in het bestuur zit van de Dutch Media Foundation. Die nevenfunctie heeft hij niet gemeld. Partijen betichten hem van belangenverstrengeling. Het integriteitsonderzoek zegt dat Jaeger met het aannemen van de bestuursfunctie een risico heeft genomen op het gebied van belangenverstrengeling, aantoonbare fouten heeft hij volgens hen niet gemaakt. Wel noemen ze zijn handelen 'niet handig'.

De Hilversumse gemeenteraad bespreekt het integriteitsonderzoek dus morgen. Naast de steun van de ondernemers kan Jaeger tot nu toe ook rekenen op steun van de burgemeester en zijn collega-wethouders.