De Peiling: Welk rapportcijfer geef jij het kabinet Rutte III?

NOORD-HOLLAND - Prinsjesdag is een mooi moment om de balans op te maken. Welk rapportcijfer geef jij het kabinet Rutte III? Ben je blij met je koopkracht? Is er voldoende aandacht voor migratie, woningnood, ouderen, de aanpak van criminaliteit? Wordt het een dikke tien, hakken over de sloot of een vette onvoldoende? We zijn benieuwd!



Miljoenennota

We weten het pas zeker om 15.00 uur. Dan presenteert minister van financiën Wopke Hoekstra de Miljoenennota, maar nu al is er het nodige uitgelekt over de Prinsjesdagstukken.

Koopkracht

Uit de gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat vooral groepen mensen met een modaal inkomen of meer hun koopkracht zien stijgen. Vanaf een bruto jaarsalaris van 35.000 euro of meer stijgt de koopkracht met 2 procent of meer. Ouderen hebben volgens een onderzoek van de ANBO weinig vertrouwen in de kabinetsplannen. Ruim 71% geeft aan dat ze verwachten dat hun inkomen de komende jaren daalt en 86% heeft er geen vertrouwen in dat het kabinet de juiste maatregelen neemt om de koopkracht van ouderen te verbeteren.

Wonen

Op het nippertje heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gisteren een deal bereikt over extra maatregelen op de woningmarkt. Zo gaan de huren minder hard stijgen, behalve voor scheefwoners; mensen die eigenlijk te veel verdienen voor hun sociale huurwoning. De maandhuur van scheefwoners gaat jaarlijks met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt. Wie twee keer modaal of meer verdient, gaat meer dan 720 euro betalen.

Wat vind jij?

Hoe vind jij dat Nederland er voor staat? Ben je blij met de keuzes van het kabinet of zou je graag een andere koers zien?





Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.