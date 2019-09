Dierenambulance klimt in Den Helder dak op voor meeuw in nood

DEN HELDER - De dierenambulance had gisterochtend een opvallende klus in Den Helder. Aan de Langestraat bleek al vier dagen een dier op grote hoogte in nood te zijn. Opmerkelijk is dat het dier normaliter zelf weg zou kunnen vliegen. Er zat namelijk een meeuw vast.

De meeuw zat met zijn poot klem in de afwerkrand van het dak. Hij zat er al vier dagen, toen de dierenambulance werd gebeld.

Medewerkers gingen met de brandweer in een hoogwerker naar de meeuw en bevrijdden hem uit zijn benarde positie. Het dier is naar het vogelasiel gebracht om bij te komen van zijn avontuur.

Bekijk de video in de reacties van dit bericht hoe de meeuw werd gered: