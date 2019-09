Emotionele inloopavond over aanleg tunnel Velsen-Noord: "Wat als ik word verkracht?"

VELSEN-NOORD - De emoties liepen gisteravond hoog op bij een informatiebijeenkomst in Velsen-Noord. Daar werden plannen besproken om een kruispunt op de Velsertraverse af te sluiten en verderop een tunnel te plaatsen. Sommige bewoners zijn woedend over de plannen en steken die emotie niet onder stoelen of banken. "Wat als ik verkracht word?!"

De provincie wil er met de voet- en fietstunnel voor zorgen dat de stoplichten overbodig worden, waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming toenemen. Tegenstanders van het plan vrezen vooral voor de sociale veiligheid. Ze zijn bang voor hangjongeren, drugsdealers en afval.

Tijdens een inloopavond gisteravond in een plaatselijke kantine was de sfeer dan ook giftig. "Uitgeluld!", roept een boze inwoner, die daarna ziedend de inloopavond verlaat. "Als ik word verkracht, mag ik dan bij u komen? Want u woont daar niet", vraagt een kwade vrouw aan wethouder Bram Diepstraten.

Een andere inwoner probeert meer de dialoog te zoeken. "Voor ieder probleem is een oplossing. Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt", aldus inwoonster Saskia Steggink. Er werden in kleine groepjes gesprekken gevoerd over de aanleg van de tunnel, wat volgens Steggink bevorderlijk was voor de sfeer. "Respectvol naar elkaar toe en niet lopen schreeuwen."

'Voorlopig nog niet gesloten'

Wethouder Bram Diepstraten is nog steeds overtuigd dat de aanleg van de tunnel een goed plan is. Diepstraten heeft de toezegging gedaan dat het kruispunt voorlopig niet gesloten wordt, voordat het tunneltje als veilig wordt bestempeld door deskundigen.