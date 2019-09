Chaotische ochtendspits door ongelukken op snelwegen: tot 10.00 uur kruipend over A9

NOORD-HOLLAND - Door meerdere ongelukken op de snelwegen is er sprake van een chaotische ochtendspits. Op de A1, A4, A5 en A9 is het hommeles.

Voor verkeer op de A9 is het al vanaf het begin van de ochtendspits raak. Oorzaak is reparatiewerk aan een vangrail tussen Beverwijk en Beverwijk-Oost. De vangrail raakte beschadigd toen een automobiliste er vannacht tegenaan reed.

Ze raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog in brand, is geblust en geborgen. Rond 6.00 uur was de Wijkertunnel enige tijd volledig dicht, inmiddels is de rechterrijstrook nog dicht. Die wordt naar verwachting rond 10.00 uur vrijgegeven.

Automobilisten vanuit de richting Alkmaar wordt daarom aangeraden de komende uren via de Velsertunnel te rijden. Toch kan het even duren voordat je daar bent, want tussen Heiloo en Beverwijk-Oost staat het verkeer over een lengte van 11 kilometer vast. De verwachting is dat de drukte op de A9 aanhoudt tot 10.00 uur.

A1, A4, A5

De op een na langste file van deze ochtendspits staat tussen Eemnes en Naarden-Vesting. Door een ongeluk bij Naarden-Vesting is de linkerrijstrook daar dicht en staat het verkeer over een afstand van acht kilometer vast. Naar verwachting ben je een klein half uur langer onderweg.

Door een ongeluk tussen knooppunt Westrandweg en Amsterdam-Westpoort loopt ook het verkeer op de A5 vast. De vertraging bedraagt 7 minuten. Op de A4 richting Amsterdam loopt het verkeer ter hoogte van Leiden vast. Bij Nieuw-Vennep kan het gas er weer op.

A7

Op de A7 bedraagt de vertraging tussen Den Oever en Purmerend bij elkaar 15 minuten, al lijkt de oorzaak daar geen ongeluk.

