Extreem geloei zet Westzaners op verkeerde been: geen mishandeling, wel dekstier op erf

WESTZAAN - Een melding over het gedrag van een grote kudde koeien in Westzaan is enkele weken een groot misverstand gebleken. De koeien loeiden luider en agressiever dan gebruikelijk, waardoor omwonenden vermoedden dat de dieren werden mishandeld.

Een agent die poolshoogte kwam nemen en enkele boeren in de buurt ondervroeg, kwam al snel achter de werkelijke reden van het oorverdovende geloei. Een van de boeren bleek een dekstier te hebben ingehuurd, om zijn honderddertig (!) vrouwtjes te laten dekken, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

'Niet van boerenkomaf'

Mede door het warme weer en de 'wetenschap dat zij nog aan de beurt zouden komen', lieten de koeien hun wellustigheid luidkeels blijken. Daarbij produceerden ze zoveel decibellen dat omwonenden - volgens de politie vermoedelijk 'niet van boerenkomaf' - zich oprecht zorgen maakten en alarm sloegen.

Nadat de agent zich ervan had verzekerd 'dat de handelingen in de stallen met wederzijdse overeenstemming' plaatsvonden, is hij retour bureau gegaan.