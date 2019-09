Partner burgemeester Halsema officieel verdachte van verboden wapenbezit

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Robert Oey, de partner van burgemeester Halsema, officieel aangemerkt als verdachte omdat hij een verboden wapen in het bezit zou hebben. Oey werd vrijdag door het OM verhoord.

Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf.

In NRC Handelsblad deed Oey afgelopen weekend uit de doeken dat hij een onklaar gemaakte revolver in een juten zak in een kast in de ambtswoning had liggen. De zoon van Oey en Halsema werd deze zomer aangehouden door de politie nadat hij met het wapen een verlaten boot betrad.

Volgens Oey had hij het wapen nog maar enkele weken in huis liggen. Hij wilde het gebruiken voor een documentaire die hij aan het maken is. Halsema wist volgens hem niet dat het wapen in de woning zou liggen.

Opheldering

Tegenover De Telegraaf laat het Openbaar Ministerie weten: "Het verhoor met de heer Oey stond gepland voor deze week. Wij hoorden eind vorige week echter dat hij een interview had gegeven aan de NRC en hebben toen het verhoor naar voren gehaald (vóór publicatie van het interview). De heer Oey is daarom afgelopen vrijdag als verdachte gehoord."

Bijna de gehele oppositie heeft al om opheldering gevraagd na het interview van Oey in de NRC.