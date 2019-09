A9 bij Beverwijk nog uren gedeeltelijk afgesloten na ongeluk: 'Omrijden via Velsertunnel'

BEVERWIJK - Wie vanochtend vanuit de richting Alkmaar naar Amsterdam rijdt, kan de Wijkertunnel (A9) beter mijden. Vanwege een ongeluk eerder vanochtend moet er net buiten de tunnel reparatiewerk worden uitgevoerd, wat naar verwachting over enkele uren is afgerond.

Het ongeluk gebeurde rond 4.00 uur tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk-Oost. De auto raakte de vangrail, raakte beschadigd en vloog in brand. De bestuurster is gewond geraakt, meldt IJmuider Courant. Voor het repareren van de beschadigde vangrail is de rechterrijstrook afgesloten. Die wordt rond 10.00 uur weer vrijgegeven, luidt de verwachting.

Rond 6.45 uur vanochtend stond er voor de Wijkertunnel een file van zo'n acht kilometer die meer dan een half uur vertraging opleverde. Rond 8.15 uur stond er een file van 12 kilometer. Dat betekent dat je bij Heerhugowaard in de file terechtkomt. Verkeer dat nog in de gelegenheid is, wordt aangeraden om te rijden via de Velsertunnel.