Brand in berg ijzer op bedrijfsterrein 's-Graveland: stank trekt over 't Gooi

'S-GRAVELAND - Een enorme berg oud ijzer op het bedrijfsterrein aan de Boomgaard in 's-Graveland is vannacht in brand gevlogen. Inmiddels is het vuur uit, al wordt de brandlucht nog tot 'ver in de omgeving' geroken.

Dat meldt de brandweer Gooi en Vechtstreek vanochtend op Twitter. Door de wind trekt de rook en de brandlucht naar het noorden. Wie er last van heeft, krijgt het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.





Het blussen van de brand heeft nogal wat voeten in aarde. Inmiddels is het sein brand meester gegeven, maar dat betekent niet dat de klus geklaard is. Omdat de berg afval voornamelijk uit ijzer bestaat, moet het afval eerst 'uit elkaar worden getrokken' om het te kunnen nablussen. Alleen zo kan de brandweer zich ervan verzekeren dat alle brandhaarden daadwerkelijk gedoofd zijn. Naar verwachting zijn de hulpdiensten hier nog enige tijd mee bezig.

Een Twitteraar merkt op dat hij ook in Blaricum een sterke brandlucht ruikt, wat volgens de brandweer gezien de windrichting goed het gevolg kan zijn van de brand in de afvalberg. Ook in Amersfoort wordt een brandlucht waargenomen, al is nog niet bevestigd of die lucht ook uit 's-Graveland komt.