Laatste waarschuwing voor 'sociaal onveilige' joodse basisschool in Amsterdam

AMSTERDAM - Het bestuur van de joodse school Cheider krijgt nog één waarschuwing van de Onderwijsinspectie. Er zou te weinig worden gedaan om de sociale veiligheid op de school in Buitenveldert te waarborgen.

De Tweede Kamer vroeg om een onderzoek naar de school, nadat een docent in verband werd gebracht met misbruik. De leraar, Ephraim S., werd ervan verdacht zeker vijf leerlingen seksueel te hebben misbruikt.

Cheider deed hier in eerste instantie geen aangifte van. Uit interne stukken - in handen van De Telegraaf - bleek dat de leiding de misbruikzaak in 2012 liever via interne joodse rechtspraak op wilde lossen.

Misbruik

De toenmalige minister van Onderwijs heeft daarom behoorlijke druk moeten uitoefenen op de school. Uiteindelijk werd er toch aangifte gedaan en is Ephraim S. veroordeeld voor het misbruiken van een 13-jarige leerling. Hij kreeg daarom twee jaar celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Lees ook: Docent joodse basisschool in Amsterdam veroordeeld tot twee jaar cel voor ernstig misbruik

Naar aanleiding van de misbruikzaak heeft de Tweede Kamer vorig jaar gevraagd om een onderzoek naar Cheider. De Onderwijsinspectie liet toen al weten dat er serieuze risico's en tekortkomingen zijn op de school. Daarom zou intensief vervolgtoezicht noodzakelijk zijn. Bovendien heeft de inspectie een aantal herstelopdrachten gegeven aan de onderwijsinstelling.

Voortgang

In een brief gaat minister Slob (Onderwijs) vandaag in op de vorderingen bij de school. "De inspectie heeft mij eerder dit jaar geïnformeerd over de moeizame voortgang. Het bestuur gaf weinig blijk van urgentie, waardoor er nauwelijks sprake was van daadwerkelijke verandering", laat hij weten aan de Tweede Kamer.

Zo zou de school te weinig doen aan kerndoelen om de sociale veiligheid te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om respect voor seksualiteit en seksuele diversiteit. Volgens de inspectie zouden er onbevoegde docenten in zijn gezet om deze kerndoelen te behandelen.

'Aangifte niet noodzakelijk'

Daarnaast blijft het bestuur volgens de inspectie van mening dat aangifte tegen Ephraim S. niet noodzakelijk was. "Dat betekent dat de kans op herhaling van de handelwijze van het bestuur aanwezig is, mocht zich een incident op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag voordoen", aldus de inspectie.

Lees ook: 'Minister moest Cheider dwingen tot aangifte van misbruik'

Opvallend is bovendien dat het bestuur herhaaldelijk heeft aangegeven de joodse regels boven de Nederlandse onderwijswetgeving te zetten. "Deze opstelling is onaanvaardbaar", aldus Slob. "De Nederlandse wetten gelden altijd en voor iedereen."

Bekostigingsmaatregelen

"De leerlingen verdienen beter onderwijs dan de school hen op dit moment biedt", concludeert de minister. De inspectie dreigt daarom met zogenoemde bekostigingsmaatregelen. Als er niet snel verbeteringen zichtbaar zijn, dan kan de bekostiging worden opgeschort of worden ingehouden.

De inspectie gaat dit najaar weer langs bij de school voor het vierjaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs. Dan wordt er ook naar de voortgang gekeken.