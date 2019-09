Fietsen door bijzonder Oer-IJ landschap: “De plek waar het Noord-Hollandse leven begon”

HEEMSKERK - We fietsen niet alleen voor ons werk, naar school of naar de supermarkt, maar ook voor ons plezier. In Noord-Holland zijn talloze recreatieve fietsroutes uitgezet. Zo kan je bijvoorbeeld mee op fietsexcursie in het Oer-IJ gebied.

Het Oer-IJ was een noordelijke riviertak van de Rijn, die in het begin van onze jaartelling bij Castricum aan Zee uitmondde en het landschap heeft gevormd. "Je hebt duinen, strandwallen, strandvlaktes, het veengebied, het Alkmaardermeer en daartussenin kronkelde het Oer-IJ", legt Lia Vriend, geograaf en gids van Stichting Oer-IJ, uit.

Lees ook: E-bike krijgt Noord-Hollandse forens op de fiets: “Genieten van het landschap”

De provincie maakt het mogelijk dat je met de fiets dit prachtige stukje landschap kan zien. De gidsen van Stichting Oer-IJ vertellen graag het verhaal erachter. "Hier kan je goed zien hoe het Oer-IJ landschap er vroeger uitzag", vertelt gids Hans van Schoor vanaf Noordermaatweg tussen Heemskerk en Castricum. "Dit was een grote watervlakte met stukjes weiland ertussen en met de karakteristiek kronkelende waterlopen ernaartoe", legt hij uit.

Voor het nageslacht

De gidsen zetten zich in voor het behoud van het Oer-IJ landschap. "Je ziet het pas als je het weet", vertelt gids Erwin Molenaar. Hij woont al twintig jaar aan de rand van Heemskerk en heeft nooit geweten dat hij aan het Oer-IJ woonde. "Laten we nou dat kleine stukje nog behouden voor het nageslacht, dat ze nog kunnen zien hoe het ooit was. Dat dit een plek was waar het Noord-Hollandse leven begon", vertelt Molenaar gedreven.

Meer informatie over deze en andere fietsroutes door het Oer-IJ gebied vind je op www.oerij.eu.

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over fietsen in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.