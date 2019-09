Coureur én slip-expert Rob Slotemaker nog altijd een begrip in Zandvoort

ZANDVOORT - Vandaag exact veertig jaar geleden overleed de legendarische coureur Rob Slotemaker. Hij was niet alleen een begrip vanwege zijn rijkunsten, maar ook vanwege het oprichten van Slotemakers anti-slipschool. Nog altijd leeft zijn ideologie voort, pal naast het circuit van Zandvoort.

In 1957 richtte Slotemaker de slipschool op, toen nog vlak naast het circuit. Coureur Jan Lammers is er sinds zijn twaalfde kind aan huis en hoorde via twee vriendjes dat Rob wel een baantje voor hem had. Hij kon aan de slag als baanspuiter; het circuit glad maken met olie zodat de auto's goed zouden glijden. Maar Slotemaker zag al snel dat Lammers meer in zijn macht had.

Eerste auto

"Rob heeft heel veel betekend in mijn hele racecarrière. Hij heeft mij niet alleen het rijden en het slippen geleerd. Toen ik 16 was heeft hij zelfs mijn eerste raceauto gekocht", aldus Lammers op de slipbaan, die tegenwoordig net achter de Rob Slotemakerbocht ligt, vijftig meter van de oorspronkelijke plek.

Rob Slotemaker overleed op 50-jarige leeftijd zelf tijdens een slipongeluk op het circuit van Zandvoort. In de bocht, die nu naar hem vernoemd is, verloor hij de controle over zijn auto in een slip en botste achterop een ambulance die daar geparkeerd stond om een andere gestrande auto te helpen.