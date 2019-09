Combinatie fietsen-openbaar vervoer wordt populairder: "Veel geparkeerde fietsen zijn bewijs dat het werkt"

HOORN - Voor veel mensen is het een bron van ergernis, overvolle fietsrekken bij de bus of treinstations. Maar is het ook een bewijs dat de combinatie tussen fiets en openbaar vervoer werkt. Steeds meer mensen gebruiken de fiets om vanuit huis naar de OV-halte gaan óf om van de halte naar hun werk of school te gaan. Voorwaarde is wel dat er voldoende fietsstallingen zijn.

Volgens Joost van Os van de Vervoerregio is de R-Net bushalte bij Oosthuizen een goed voorbeeld van een geslaagde halte. "Het is er druk maar er is ook voldoende ruimte om je fiets te stallen", vertelt hij lopend langs de overdekte fietsenstalling. "Als er te weinig ruimte is, dan plaatsen we plekken bij."

'Bewijs dat het werkt'

Dat steeds meer mensen de fiets bij de bushalte parkeren, vindt Van Os een goede zaak. "Wij zien graag dat mensen met de fiets gaan. We zien graag dat ze met het openbaar vervoer gaan. En we zien graag dat de combinatie gebruiken", legt hij uit. "Dus als er veel fietsen staan is dat een bewijs dat het werkt", legt hij uit.

Het plaatsen van de fietsstallingen bij Oostuizen is een gedeelde verantwoordelijkheid. "De grond is van de gemeente, de weg is vaak van de provincie en de bus wordt georganiseerd door Vervoerregio", aldus Van Os. De partijen werken samen om de haltes en de voorzieningen optimaal te houden.

Overal en nergens fietsen

Dat de ontwikkelingen snel gaan, is goed te merken in Amstelveen. Bij de halte Sportlaan zijn er onvoldoende voorzieningen om de fiets te parkeren. De fietsen staan overal en nergens geparkeerd, zelfs op de stoep waar passagiers wachten en in- en uitstappen.

Van Os ontkent niet dat er problemen zijn. Deze zijn volgens hem het gevolg van het succes van het R-Net. "Twee jaar terug hebben we R-Net ingevoerd. Hierdoor liggen haltes op grotere afstand en gaat de bus sneller. Veel mensen vinden dat aantrekkelijk en pakken de bus. Dus pakken mensen ook vaker de fiets om bij de halte te komen", legt Van Os uit.

De oplossing voor de drukte bij de bushalte Sportlaan zal volgens Van Os snel worden opgelost. "Op deze plek denken we aan ongeveer 24 fietsparkeerplekken", besluit hij.

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over fietsen in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.