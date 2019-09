Fusie Langedijk en Heerhugowaard stap dichterbij, maar bewoners strijden door

SINT PANCRAS - Inwoners van Sint Pancras zien een herindeling van de gemeente Heerhugowaard en Langedijk niet zitten. De gemeentes hebben het ontwerp voor de nieuwe gemeente inmiddels aan de raadsleden gepresenteerd. Maar dat weerhoudt inwoners er niet van hun strijd tegen de plannen door te zetten. "Wij hebben niets met Heerhugowaard, we doen alles in Alkmaar."

In het dorp heerst grote onvrede over de plannen om te fuseren met Heerhugowaard. Al in 2015 werd er een enquete gehouden waaruit bleek dat een meerderheid wilde fuseren met Alkmaar. "Die uitslag heeft de gemeente gewoon naast zich neer gelegd", vertelt Erik Kroese van de Dorpsraad. "De gemeente is niet goed in de burgerparticipatie. Er wordt niet geluisterd naar wat de inwoners willen."

In het dorp is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat Sint Pancras met Alkmaar samen gaat. Er zijn dertig vrijwilligers die alle deuren langsgaan. Er zijn nog 400 adressen te gaan. Deze week worden zogenoemde bezemploegen ingezet om de laatste handtekeningen op te halen. Ron Spaans en Rob Planken zijn initiatiefnemers van de petitie en merken dat het onderwerp leeft. "Als we bij iemand langskomen willen ze ook even een praatje maken", vertelt Spaans. "Ze willen uitleggen waarom ze graag bij Alkmaar willen horen."

'Onbetrouwbaar'

"We krijgen vooraal veel klachten over de gemeente Langedijk", vult Planken aan. "Men vindt de gemeente onbetrouwbaar is en zijn afspraken niet nakomt. Sint Pancras wordt verwaarloosd. Het onderhoud wordt teruggeschroefd. Heel veel verenigingen zijn gekort op hun subsidie. Er is heel veel onvrede. Men ziet Alkmaar echt als de victorie."

De gemeente is op de hoogte dat een meerderheid van de inwoners een fusie met Heerhugowaard niet zien zitten. De zorgen van inwoners worden door de bestuurders serieus genomen en vormen de basis voor een nieuwe wijk- en dorpsgerichte aanpak, zo valt te lezen in een persbericht. "Over dit ontwerp hebben wij overleg gehad met de provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar. De colleges van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk blijven in gesprek over de rol en positie van Sint Pancras en Koedijk in het samenspel van meerdere gemeenten. Hierbij krijgen ook de inwoners uitdrukkelijk een rol", aldus burgemeester Kompier van Langedijk.

Alkmaars ontzet

Op 8 oktober staat het herindelingsontwerp op de agenda bij de gemeenteraadsvergadering in Heerhugowaard en Langedijk. "Dat is notabene op de dag dat Alkmaar het ontzet viert", vertelt Planken. "Hoe kunnen ze het bedenken?" De bewoners geven de strijd in ieder geval niet op. "We worden weleens vergeleken met de Galliërs uit de strips van Asterix en Obelix. We hebben nog wat geheime ingrediënten voor onze toverdrank. Deze strijd gaan we winnen."