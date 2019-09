Steeds minder kinderen naar tandarts: pleidooi voor herinvoering schooltandarts

DEN HELDER - De waarschuwing dat landelijk zo'n 600.000 kinderen nooit naar de tandarts gaan, is voor Behoorlijk Bestuur reden om ook in Den Helder aan de bel te trekken. De oplossing is volgens de lokale partij simpel: voer de schooltandarts weer in.

Onze mediapartner NOS schreef eerder deze maand over de brandbrief die tandartsen hebben verstuurd.

Concrete voorbeelden heeft de partij in Den Helder niet, al weet raadslid Sylvia Hamerslag vanuit eigen ervaring dat het soms behoorlijk nijpend is. "Ik zie om mij heen dat er klassenverschil zit tussen kinderen die wel of niet naar de tandarts gaan", aldus de Helderse. "En in mijn eigen leefomgeving - een volksbuurt - zie ik zeker een achterstand."

Dat moet volgens haar veranderen. "Als kinderen pijn hebben en gelijk naar een specialist moeten, is de eerste ervaring met de tandarts negatief en soms zelfs traumatiserend. Dat wil je als tandarts zo'n kind niet aandoen." Door regelmatig op controle te gaan, wordt voorkomen dat er gelijk grote ingrepen moeten worden gedaan.

"Als ouders voor zichzelf om welke reden dan ook de noodzaak er niet van in zien om ieder half jaar naar de tandarts te gaan, zullen ze dit voor hun kind ook niet als noodzaak ervaren", aldus Hamerslag. De partij stelt daarom twee opties voor om te onderzoeken: door tandartsen kinderen te laten onderzoeken op school en de ouders te informeren en adviseren over eventuele vervolgacties, of door gelijk op school de behandeling uit te voeren.

De motie wordt over drie weken voorgelegd tijdens de gemeenteraadsvergadering.