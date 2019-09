Tweede Kamerlid reageert op Prinsjesdagboodschap: "Politiek heeft niet altijd oog voor wat er speelt"

DEN HAAG - Niet wachten op Den Haag, maar zelf het heft in handen nemen: dat is wat zeven voor Prinsjesdag geportretteerde Noord-Hollanders elke dag waarmaken. Hoe kijkt Den Haag aan tegen deze vindingrijkheid? NH Nieuws toogde met ons eigen koffertje vol verhalen naar het Alkmaarse Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) om hem deze verhalen voor te leggen.

Op het Binnenhof bekijkt hij samen met NH Nieuws-verslaggever Maarten Groenenweg alle initiatieven vanuit de provincie. "Ik vind het mooi dat mensen met problemen uit hun eigen omgeving samenkomen en kijken hoe ze dat samen kunnen oplossen", reageert de Alkmaarder na het zien van de video's.

Heerema erkent dat er soms blinde vlekken zijn in Den Haag. "De politiek heeft vaak niet altijd oog voor alles dat er speelt in een gemeenschap. Dus hoe meer informatie je uit die gemeenschap krijgt, hoe meer je ook als politiek kan doen."

Minder regels

Het Tweede Kamerlid zegt zich hard te willen maken voor soepelere regelgeving in de regio, zodat mensen meer aan de slag kunnen. "Het is wel lastig in Den Haag, want soms gaat er een regel af, maar dan komen er weer twee bij. Je hebt provinciale regels, gemeentelijke regels, landelijke regels... Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat mensen door dat woud van regels het soms niet meer overzien. Ik probeer mijn steentje daaraan bij te dragen, door regels waar mensen last van hebben zoveel mogelijk te verminderen."

Prinsjesdag

