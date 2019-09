Gooise Voedselbank heeft zorgen over lege schappen en toenemend aantal cliënten

BUSSUM - De Voedselbank Bussum, Naarden en Hilversumse Meent maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal mensen dat gebruikmaakt van de Voedselbank en de steeds leger wordende schappen met voedselvoorraad.

Dat de schappen van de Voedselbank steeds leger raken, komt doordat steeds minder mensen producten doneren. "We houden met regelmaat winkelacties waar mensen producten kunnen doneren aan de Voedselbank. Dat levert steeds minder op. En dat geldt ook voor andere kanalen", vertelt Voedselbank-voorzitter Paul Konings.

Minder 'overbodig' voedsel

Volgens Konings komt dat doordat supermarkten en consumenten steeds bewuster met voedsel omgaan. "Er wordt steeds meer nagedacht over voedselverspilling, maar de Voedselbanken merken daar de gevolgen van. Er blijft minder 'overbodig' voedsel over dat aan ons wordt gedoneerd. Of het nu is door supermarkten zelf of door mensen."

Meer Voedselbank-cliënten

Dat de schappen leger worden is extra vervelend, omdat het aantal Voedselbank-cliënten toeneemt. Het afgelopen jaar steeg het aantal gezinnen in Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent dat gebruikmaakt van de Voedselbank van 74 naar 93.

De Voedselbank probeert de tekorten aan te vullen door meer winkelacties te houden. "We houden nu ongeveer één winkelactie per maand. We denken aan hoe dan ook twee extra acties, maar daarbij zijn we afhankelijk van de supermarkten en het aantal vrijwilligers dat zich namens de Voedselbank wil inzetten", aldus Konings.

Voedsel doneren

Mensen die voedsel willen doneren aan de Voedselbank kunnen overigens het beste houdbare producten geven. "Daar hebben we echt het meest aan."