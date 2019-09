Zwaar verwaarloosde en halfblinde 'containerkat' geopereerd: "Baasje wil 'm niet meer"

SCHAGEN - Twee weken geleden hebben vrijwilligers van de Dierenambulance in Schagen een kat gered uit een afvalcontainer bij HVC. Omdat hij flink verwaarloosd was en blind was aan één oog, is hij gisteren geopereerd. Maar Pirato, zoals hij inmiddels is gedoopt, hoeft niet te verwachten dat hij terug kan naar zijn baasje. "Blijkbaar is hij niet meer gewenst."

Volgens vrijwilligster Lettie Stronk heeft Pirato vermoedelijk al heel erg lang rondgelopen op het terrein van HVC. "Ik denk dat we een week of acht geleden al meldingen over hem binnenkregen", vertelt ze aan NH Nieuws. "Toen liep hij rond met een chipszak op zijn kop. Die kon gelukkig verwijderd worden, maar het duurde nog tot twee weken terug voor we hem zelf te pakken konden krijgen."

Oog is weggehaald

Pirato was zwaar gehavend. "Hij was ontzettend smerig, maar ook moet hij enorm last hebben gehad van zijn blinde oog. Daar stond heel veel druk op en daarom is hij vanochtend geopereerd. Zijn oog is weggehaald, hij is gecastreerd en zijn vacht is schoongemaakt. Nu is hij nog aan bijkomen."

Het is niet bekend hoe Pirato zo toegetakeld kon zijn, maar wel is duidelijk dat zijn baasje niet meer naar hem omkijkt. "We hebben inmiddels wel door dat half Schagen weet wie de eigenaar is, maar hij heeft zich nog niet gemeld", aldus Lettie. "Pirato mag het blijkbaar zelf uitzoeken. Wel hebben we gehoord dat de kater al ruim tien jaar met zijn kapotte oog heeft rondgelopen. Arm dier."

'Nieuwe fijne baas'

De kat moet nog zeker een paar weken revalideren. Daarna gaat de opvang op zoek naar 'een nieuwe fijne baas waar hij echt welkom is'. "Iedereen mag zich bij ons melden."